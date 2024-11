Após mortes e saques, indígenas temem conflito com povos isolados: “Precisamos de ajuda”

A aldeia Extrema, na TI Mamoadate, localizada entre os municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, foi saqueada, na última quinta-feira (31), por um grupo do povo Mashco-Piro – considerado o maior povo isolado do mundo. A situação está se agravando e os indígenas do povo Manxineru temem um conflito.

“Nós compartilhamos nosso território com os parentes desconfiados, e estamos muito preocupados com essa situação. Foi o primeiro saque que eles fizeram aqui na aldeia Extrema, precisamos de apoio das autoridades e dos parceiros, pois por agora não vamos poder caçar, entrar na mata, pois precisamos proteger os parentes da aldeia e os desconfiados”, explica Mailson Manxineru, coordenador da equipe de proteção territorial da terra indígena.

Em setembro deste ano, dois trabalhadores de madeireiras foram mortos no território dos Mashco-Piro, no Peru, após confronto com os isolados.

Pedido de ajuda

“Eles vieram e voltaram pelo mesmo caminho. Esse aparecimento está acontecendo, e a equipe de monitoramento e vigilância foi ao local para fazer a verificação. Estava sem ninguém na casa, se eles estivessem lá teriam visto eles [os isolados] total”, conta Lucas Manxineru, liderança da aldeia Extrema e presidente da Associação Manxinerune Ptohi Phunputuru Poktshi Hajene (MAPPHA).

As organizações locais Federação Nativa Madre de Dios e Afluentes (Fenamad) e Associação Interétnica de Desenvolvimento da Selva Peruana (Aidesep) vêm denunciando que, “devido à invasão massiva do território em que vivem por madeireiros legais e ilegais”, as aparições vêm se tornando cada vez mais frequentes e preocupantes.

Veja depoimento na íntegra: