Após plano de matar Lula vir à tona, Cesário dispara: “É preciso mandar o bolsonarismo pro esgoto”

Cesário Braga, superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e uma das principais lideranças do PT no Acre, comentou sobre as notícias do plano para matar o presidente Lula.

Em vídeo publicado no seu perfil nesta terça-feira (19), Cesário declarou que o plano não envolvia apenas ataques ao presidente da república, mas também ao vice-presidente Geraldo Alckmin e ao ministro Alexandre de Morais.

“Mais uma faceta criminosa do bolsonarismo no Brasil. Saiu em todos os jornais, havia um plano para dar um golpe no Brasil e inclui matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes”, diz em vídeo.

“Não são apenas ladrões de joias e golpistas, são assassinos, as pessoas sérias deste país tem que se mobilizar e mandar o bolsonarismo pro esgoto da história, que é onde ele deve estar. Ladrões, assassinos e golpistas não passarão!”, finaliza Cesário Braga.

Veja vídeo: