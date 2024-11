Assaltante invade policlínica, rende vigilantes e rouba arma e celulares; VEJA O VÍDEO

Na manhã deste sábado (16), um assaltante armado invadiu a Policlínica do Tucumã, localizada no bairro Tucumã, em Rio Branco, e realizou um assalto. O criminoso, ainda não identificado, rendeu vigilantes de uma empresa privada que presta serviços à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), roubando uma arma de fogo e celulares das vítimas. Um condutor do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que estava no local também foi abordado durante a ação.

De acordo com relatos das vítimas à polícia, o homem chegou ao local em uma motocicleta Honda Fan de cor cinza. Ele usava uma calça do uniforme da empresa de segurança, combinada com uma blusa de manga longa cinza e um capacete. O suspeito bateu na porta da unidade de saúde e, ao ser atendido por uma vigilante, apresentou-se como parte da equipe, alegando que havia sido enviado por um inspetor.

Após entrar na policlínica, o homem sacou uma arma e anunciou o assalto. Ele rendeu os dois vigilantes que estavam no local, roubando a arma de fogo e os celulares deles. Durante a ação, um condutor do Samu que estava próximo percebeu a movimentação e foi verificar. O homem também foi rendido e teve um celular e um escapulário dourado roubados.

O assalto durou cerca de um minuto. Em seguida, o criminoso deixou o local e fugiu na motocicleta. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região, mas até o momento o suspeito não foi localizado. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a Polícia Civil investigará o caso.

A Secretaria de Estado de Saúde não se manifestou sobre o ocorrido até o fechamento desta reportagem.

