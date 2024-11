Astros do elenco adulto do Flamengo podem marcar presença na reinauguração do Arena da Floresta

O Estádio Arena da Floresta, um dos principais símbolos esportivos de Rio Branco, está pronto para sediar uma festa inesquecível em sua reinauguração. O evento, marcado para o dia 24 de novembro, terá como atração principal a partida entre o time sub-20 do Flamengo e o Santa Cruz do Acre, às 17h. A expectativa é que a torcida acreana compareça em peso para celebrar este marco importante para o futebol do estado.

Em uma informação exclusiva da coluna Douglas Richer, do ContilNet, foi revelado que a reinauguração contará com a presença de três astros do elenco adulto do Flamengo, cujos nomes ainda não foram oficialmente confirmados. Embora a equipe do governo não tenha feito um anúncio formal, a presença de jogadores de renome do time carioca pode se confirmar, o que agregaria ainda mais emoção ao evento. Porém, nada foi confirmado pelo governador Gladson Cameli e sua equipe, e o assunto permanece apenas como especulação.

A reforma da Arena da Floresta, que recebeu um investimento de R$ 4,5 milhões do Governo do Acre, foi concluída com foco em atender às rigorosas exigências da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e do Ministério do Esporte, especialmente em relação à segurança e acessibilidade. Com capacidade para 13.784 pessoas, o estádio foi totalmente revitalizado, tornando-se um palco adequado para grandes eventos esportivos e marcando uma nova era para o futebol no Acre.

Além do grande jogo, os portões da Arena serão abertos às 14h para que o público possa aproveitar o clima de festa antes do início da partida. Para garantir entrada, cada torcedor deverá fazer a doação de 1kg de alimento não perecível e 1 brinquedo. Os itens serão recolhidos em pontos de coleta espalhados por Rio Branco e Cruzeiro do Sul, incluindo o supermercado Arasuper e o Ginásio Jader Saraiva.

Veja o vídeo oficial de divulgação do evento: