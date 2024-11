Atletas de Rondônia conquistam 21 medalhas no mundial de Karatê na Argentina

Onze atletas de Rondônia participaram do Campeonato Mundial de Karatê de 2024, realizado pela International Karatê União (IKU) e Liga Argentina de Karatê, aconteceu entre 24 e 27 de outubro. Mundial, na Argentina, entre os dias 23 e 27 de outubro, e trouxeram para o estado, 21 medalhas.

Dos 11 esportistas, 9 competiram com o apoio do Programa Pró-Atleta e receberam passagens aéreas, fornecidas pelo governo de Rondônia para viabilizar a participação no evento internacional.

Entre os destaques, estão Maria Clara Rodrigues Turatti, com uma medalha de ouro e uma de bronze; e India Joelma Gattass Monteiro Reverdito, que conquistou uma medalha de ouro, uma de bronze e um troféu de reconhecimento.

Quadro de medalhas dos atletas de Espigão do Oeste:

Robson Reverdito Filho, prata e bronze;

Thaís Leal, três bronzes;

Otávio Miranda Moura, duas pratas e um bronze;

Emanueli Costa Matos, a mais nova atleta da equipe, conquistou ouro e bronze;

Anna Clara e Joana Raissa Quiuqui Pereira, irmãs Anna também contribuíram ao sucesso da equipe, trouxe mais uma de ouro e três de prata;

Sensei Moisés Otávio de Moura, técnico e atleta, também subiu ao pódio com uma medalha de bronze, coroando o desempenho do time rondoniense.

O atleta, Robson Reverdito, enfatizou que o apoio do governo do estado, com o programa Pró-Atleta, é imprescindível na inclusão e no acesso à prática de esporte. “Através do incentivo, conseguimos participar de campeonatos, como este, que fomos à Argentina.”

O titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Júnior Lopes, celebrou o impacto do programa para o desenvolvimento esportivo em Rondônia.

“As conquistas são resultado de um trabalho de incentivo ao esporte. O engajamento do governo por meio do Pró-Atleta não se limita à competição, mas sim, ao crescimento e à projeção dos atletas em suas carreiras. Esse tipo de investimento é fundamental para elevarmos o nome de Rondônia em eventos de destaque, no cenário internacional.”