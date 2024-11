Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações da final da Copa do Brasil

Atlético-MG e Flamengo vão escrever mais uma página da histórica rivalidade neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Depois de decidir o Campeonato Brasileiro de 1980 e a Supercopa de 2022, os dois times se enfrentam na finalíssima da edição 2024 da Copa do Brasil, com transmissão da Globo, do sportv e do Premiere para todo o país. O ge acompanha decisão com vídeos e fotos em Tempo Real (clique aqui e siga).