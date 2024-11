Auditoria da UE revela problemas de rastreabilidade nas exportações de carne bovina brasileira

Segundo a auditoria europeia, realizada na primavera boreal, “os procedimentos vigentes para garantir que o gado, cuja carne se destina ao mercado da UE nunca foi tratado com estradiol 17 com fins zootécnicos ou terapêuticos, são ineficazes”.

Em particular, “a autoridade competente brasileira não pode garantir a fiabilidade das declarações juramentadas dos operadores” sobre este tema, acrescenta o “relatório final”, revelado pelo jornal francês Le Parisien.

O objetivo da auditoria era “avaliar os controles de resíduos de substâncias farmacologicamente ativas, pesticidas e poluentes em animais e produtos de origem animal” no Brasil.

Sua publicação acontece no momento em que a conclusão, possivelmente iminente, de um acordo de livre-comércio entre a UE e os cinco países do Mercosul (entre eles o Brasil) suscita forte oposição, especialmente por parte dos pecuaristas, que temem a concorrência de certos produtos procedentes da América Latina, em particular a carne bovina.