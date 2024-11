Baile do Hawaí do Rotary abre a programação de festas de fim do ano com sucesso de público; FOTOS

No último sábado (9), o tradicional Baile do Hawaí chegou à sua 61ª edição em Rio Branco, animando o Maison Borges com atrações nacionais e locais. Organizado pelo Rotary Club de Rio Branco – Penápolis e pela Casa da Amizade, o evento não apenas celebrou a cultura e a música, mas também trouxe um propósito solidário para a noite.

A atração principal foi o cantor Koyote, conhecido pelo hit “Vida Mais ou Menos”, que embalou o público em uma apresentação aguardada com entusiasmo. Além dele, o line-up incluiu o DJ Helmer Muniz, que veio de Brasília, e os artistas acreanos Elias Sarkis, Vini Rodrigues e Sandra Melo, garantindo um espetáculo diversificado.

Em entrevista à coluna Douglas Richer, do ContilNet, Suziane Silva, presidente do Rotary Club de Rio Branco – Penápolis, destacou sua satisfação com a realização do baile, que atraiu uma grande audiência e proporcionou uma noite inesquecível.

“Foi uma honra poder realizar mais uma edição do Baile do Havaí, que estava há dois anos sem acontecer e já faz parte do calendário festivo de Rio Branco. Ficamos muito felizes com a presença de todos, que vieram prestigiar e lotaram o Maison Borges. Ver o público e os rotarianos se divertindo e as atrações encantando a todos é gratificante, pois mostra que nosso trabalho na organização foi bem-sucedido,” disse Suzi ao ContilNet.

Suziane revelou ainda que os fundos arrecadados serão destinados a uma ação natalina para uma comunidade carente, envolvendo a compra de presentes, lanches, atividades recreativas e a presença do Papai Noel.

“Além de ser uma noite de celebração, o Baile do Hawaí tem um propósito especial, que é contribuir com a comunidade. A arrecadação será destinada a uma ação natalina em uma comunidade carente, onde vamos levar presentes, lanches e recreação para as crianças, além da presença do Papai Noel. É uma forma de retribuir o carinho do público e fazer o Natal mais feliz para essas famílias.”

Em entrevista ao ContilNet, Railda Alexandre, presidente da Casa da Amizade, destacou a importância do evento: “É uma grande satisfação ver o Baile do Hawaí de volta, unindo entretenimento e solidariedade. Como presidente da Casa da Amizade, fico feliz em apoiar o Rotary em ações como essa, que não só promovem diversão, mas também ajudam nossa comunidade de forma significativa.”

Em bate-papo com este jornalista, o governador do Rotary, Evandro Valente, natural de Belém do Pará, falou sobre sua terceira visita ao Acre. “É sempre um prazer retornar ao Acre e ver de perto o impacto do nosso trabalho. O Rotary tem se fortalecido aqui e é gratificante ver as ações transformando realidades. Nossa missão é unir esforços para fazer a diferença, e o apoio da comunidade acreana tem sido essencial para o sucesso de nossos projetos”, afirmou Valente.

Aqueles que desejarem contribuir com essa causa solidária podem entrar em contato pelo telefone (68) 99911-5653.

Veja a galeria de fotos: