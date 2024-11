Barcelona e Cruz Azul decidem campeonato do 6 de Agosto

Barcelona e Cruz Azul decidem nesta terça, 19, a partir das 19h30, o título do Campeonato do 6 de Agosto. A final será disputada no campo atrás do mercado, no bairro, e é um duelo sem favorito.

“Temos uma equipe qualificada, mas teremos um adversário de bom nível. O torneio foi bem disputado desde o início e a decisão não será diferente”, comentou o técnico do Barcelona, Jailton Gadelha.

Dois meses

O torneio começou em outubro com 24 equipes e foram quase dois meses de boas partidas e o bairro 6 de Agostobastante movimentado por causa da competição.

“O futebol amador cresceu muito em Rio Branco e hoje temos torneios de excelente nível. Isso é importante porque a população ganha entretenimento por meio do esporte”, afirmou Jailton Gadelha.

Bom público

Barcelona e Cruz Azul movimentam um bom número de torcedores e um bom público é esperado para prestigiar a decisão do torneio na quadra de grama sintética.