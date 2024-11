Muito se fala sobre os benefícios e as vantagens do famoso sexo e da masturbação matinal, mas fica a dúvida: e transar ou ter um orgasmo antes de dormir, é tão benéfico e prazeroso quanto? Sim! Uma pesquisa publicada no Journal of Sleep Research apontou que ter uma experiência sexual antes de adormecer pode diminuir em um quinto o tempo que as pessoas levam para adormecer.