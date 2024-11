Bayern de Munique x PSG na Champions League: onde assistir ao vivo e horário

Com um problema no adutor, João Palhinha é uma ausência certa para o Bayern de Munique. Já Mathys Tel será reavaliado após perder o confronto com o Augsburg na última rodada devido a uma pancada. Pavlovic e Stanisic estão de volta aos treinos após lesões recentes, mas não devem retornar contra o PSG. Quem também continua fora é o zagueiro Ito que, com um problema no metatarso, segue entregue ao departamento médico dos alemães.