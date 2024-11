Bilibili vs T1 na final do Mundial de LOL 2024: veja data e como assistir

A final do Mundial de LOL 2024 será disputada pelas equipes Bilibili e T1. Os times enfrentam neste sábado, dia 2 de novembro, pelo título de melhor equipe de League of Legends do planeta. Após uma intensa disputa envolvendo 20 times de todo o mundo, a organização vencedora levará para casa o prêmio de US$ 445 mil (cerca de R$ 2,5 milhões na cotação atual). A decisão, que acontece no formato MD5, está marcada para as 11h (horário de Brasília), na The O2 Arena, em Londres, Inglaterra, e será transmitida ao vivo e gratuitamente pelos canais do CBLOL no YouTube e Twitch.