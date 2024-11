Black Friday: mais de 80% dos comerciantes de Rio Branco acreditam em resultados positivos

Os empresários de Rio Branco demonstram otimismo com as vendas deste ano, segundo uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC), em parceria com o Data Control Instituto de Pesquisas.

O estudou, que ouviu 103 proprietários e dirigentes comerciais, aponta que 83,5% dos comerciantes locais acreditam em resultados positivos para a data. A pesquisa foi feita no último dia 14 de novembro e abrangeu diversos segmentos econômicos da capital acreana.

13,6% dos entrevistados acreditam que as vendas não atenderão às expectativas, enquanto 2,9% preferiram não opinar. Entre os segmentos mais representados na pesquisa estão o comércio de vestuário (26,2%), acessórios (19,4%) e peças automotivas (13,6%). Também ganharam destaque móveis e eletrodomésticos (12,6%) e cosméticos (7,8%).

60,2% dos empresários espera superar as vendas de 2023, embora 28,2% acreditem em resultados inferiores. Para alcançar bons resultados, o comércio aposta principalmente em descontos (28,2%), preços reduzidos (23,3%) e condições competitivas, como juros zero e prazos mais longos.

Entre os fatores que podem comprometer as vendas, destacam-se o endividamento da população (32%), a economia do país (28,2%) e o desemprego (19,4%). A inflação, a concorrência e o dólar também preocupam, mas em menor escala.

Mais da metade (55,3%) dos comerciantes acredita que os consumidores gastarão até R$100,00 na Black Friday, enquanto 23,3% esperam valores entre R$100,00 e R$300,00, e 21,5% projetam compras acima de R$ 300,00.