Black Week Amazon Tintas: qualidade com os menores preços do mercado; confira promoções

Prepare-se para aproveitar as melhores ofertas do ano! De 25 a 30 de novembro, a Amazon Tintas realiza sua Black Week, oferecendo preços incríveis para quem deseja transformar o ambiente com qualidade e economia.

Com mais de duas décadas de história no mercado acreano, a Amazon Tintas destaca-se por produtos de alta qualidade e preços competitivos. Durante o evento, os consumidores poderão encontrar promoções imperdíveis, como a Tinta Standard Fosca de 15L por apenas R$ 144,50 e o Cimento Queimado de 4,5kg por apenas R$ 76,50.

Além das ofertas, a Amazon Tintas também é reconhecida por suas inovações adaptadas às necessidades da Região Norte. Um exemplo é a Tinta Borracha Líquida, uma solução impermeabilizante e hidrorrepelente que protege e renova as paredes, ideal para áreas externas.

Aproveite para visitar a Loja da Fábrica, localizada na Avenida das Acácias, no Distrito Industrial de Rio Branco, e conferir de perto os preços mais baixos do mercado. A Black Week acontece até o dia 30 de novembro, mas os estoques são limitados!

Não perca essa oportunidade de renovar sua casa ou empresa com os melhores produtos e condições! Confira: