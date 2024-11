Bocalom garante recursos para recuperar a ETA II de Rio Branco junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional

Acompanhado do senador Márcio Bittar (UB-AC) e da deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos –AC), o prefeito reeleito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), esteve reunido em Brasília com o ministro da Integração Regional, Valdez Goes. O refeito eleito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno (PP), também participou do encontro.

Bocalom foi ao Ministério em busca de recursos e soluções urgentes para a crise de abastecimento de água na capital. O gestor e os parlamentares que o acompanharam pediram a liberação de recursos já autorizados para a reconstrução da Estação de Tratamento de Água II (ETA II), que se encontra em situação crítica. O valor dos recursos é da ordem de R$ 17 milhões.

Localizada às margens do rio Acre, na região do Bairro Amapá, a estação teve sua estrutura danificada durante a última grande enchente deste ano, com o desabamento de parte do barranco onde ficava instalado o setor de captação da água do rio. Desde então, a ETA II opera de forma precária, com soluções improvisadas para tentar manter o fornecimento mínimo de água, disse Bocalom ao ministro.

O prefeito destacou a necessidade da liberação imediata dos valores para evitar que o sistema de abastecimento de água potável na capital acreana entre em colapso, principalmente em caso de nova enchente do manancial. Já em Rio Branco, na manhã desta quinta-feira (7), ele disse que a conversa com o ministro foi muito produtiva e que Valdez Góes garantiu que os recursos estarão disponíveis em cerca de duas semanas.