Bocalom recebe homenagem do artista Rivasplata, com quadro entregue pelo governador Gladson Cameli

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom foi homenageado pelo artista plástico Jorge Rivasplata, que morreu aos 90 anos em 2024, e deixou uma obra que foi entregue na noite desta sexta-feira (22), pelo governador Gladson Cameli, durante o evento que elegeu o hino da capital acreana.



O quadro pintado com o rosto do gestor do município deixou Bocalom emocionado, que afirmou que o momento foi de muita alegria e emoção para ele.

“Antes de nos deixar nosso grande artista Jorge Rivasplata, havia pintado um belo quadro com meu retrato, que hoje foi entregue pelas mãos do querido amigo e governador. Um momento marcante que deixa ainda mais especial essa ocasião onde conhecemos o hino da nossa Rio Branco”, disse o prefeito.

Gladson Cameli parabenizou Bocalom pela homenagem e a prefeitura pelo evento de escolha do novo canto solene de honra a capital. “Esse é um momento marcante para a história da nossa cidade. Parabéns aos vencedores”.