Um boi, que pesa cerca de 300 kg, caiu em uma fossa de esgoto em um residencial no bairro Pé da Terra, na cidade de Mâncio Lima, no interior do Acre, no último domingo (3).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o animal. A equipe montou um sistema de redução de força, utilizando um tripé e uma mangueira como ponto de ancoragem.

O boi foi tracionado até a superfície e resgatado sem ferimentos. Depois de salvo, o animal foi devolvido ao dono.