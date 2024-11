Botafogo no topo: veja top-10 dos jogadores mais valiosos do Brasileirão

O CIES Observatório do Futebol elencou os jogadores mais valiosos do Brasileirão. A entidade apontou Luiz Henrique, atacante do Botafogo, como o atleta mais valioso do futebol brasileiro.

Avaliado entre R$ 160 a R$ 214 milhões, o craque aparece na frente de Flaco López, do Palmeiras, que aparece na segunda colocação.

Para finalizar o pódio dos valiosos craques do Brasileirão, está Pedro, do Flamengo, que possui um valor de mercado cotado entre R$ 123 e R$ 172 milhões.

Veja a lista completa de jogadores mais valiosos do Brasileirão