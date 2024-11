Brasil vive expectativa de ciclone-bomba com uma nova frente fria

A semana começa com a expectativa da chegada do ciclone-bomba ao Brasil, fenômeno que deve ocorrer provavelmente nesta terça-feira (12/11), embora a frente fria em alto-mar tenha perdido força, na altura do sul da Bahia, mas ainda esteja ajudando a canalizar a umidade que vem do norte do Brasil até áreas do interior do Nordeste, segundo o portal Climatempo.

Uma onda de ar quente e úmido estimula nuvens carregadas no Brasil central, e uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul ao longo desta segunda-feira (11/11). Como consequência disso, são esperadas mais chuvas e rajadas de vento forte.

Um ciclone-bomba acontece quando há queda rápida de pressão atmosférica no centro de um sistema ciclônico. Essa condição é conhecida como ciclogênese explosiva. A redução brusca da pressão provoca rajadas de vento e tempestades.

O ar frio favorece um começo de manhã mais frio no Paraná, em São Paulo, em cidades do sul de Minas e no Rio de Janeiro, mas a chuva pode diminuir em todo o país neste começo de semana.

O tempo fica seco desde o norte do Paraná ao interior de São Paulo e cidades do centro-sul de Mato Grosso do Sul.

Clima nas regiões:

Região Sul

Uma nova frente fria chega ao Sul deixando o tempo nublado e com chuva a qualquer hora na metade sul gaúcha, com alerta de temporais na fronteira oeste, região de Uruguaiana, em áreas do sul e sudoeste do RS. Em Santa Catarina e no Paraná, há predomínio de sol com alerta de baixa umidade do ar no oeste, noroeste e norte paranaenses. No sul catarinense pode chover fraco.

Região Sudeste

A chuva mais pesada diminui na Região Sudeste, mas algumas pancadas ainda podem acontecer entre o norte, noroeste e parte do Triângulo Mineiro, devido à umidade ainda elevada no Brasil central. Chove de forma mais irregular no norte e sul do ES. Tempo firme no centro-sul de MG, em SP e no RJ, com sol, algumas nuvens e temperatura em elevação. A umidade do ar pode ficar abaixo dos 30% no oeste e sudoeste paulistas.

Região Centro-Oeste

Algumas aberturas de sol em GO, no DF, no sul de MT e norte do MS, com pancadas de chuva forte e risco de raios e trovoadas, especialmente durante a tarde. A maior parte do Brasil central continua recebendo o ar quente e úmido da Região Norte do país. Segunda com mais nebulosidade e chuva persistente no norte de GO e no centro-norte e leste de MT com risco de temporais.

Região Nordeste

A frente fria continua avançando e mantendo a condição de tempo instável sobre a BA, o sul do MA e do PI – com algumas pancadas começando a avançar sobre o oeste do PE. Pode chover forte, especialmente em Salvador, Ilhéus e Porto Seguro. Demais áreas com mais aberturas de sol e pancadas irregulares.

Região Norte

Chove em todas as áreas da Região Norte, em segunda-feira abafada com algumas aberturas de sol e pancadas de chuva forte em Belém, Boa Vista, Manaus e Macapá. Temporais no sul do AM e do PA, TO e em RO.