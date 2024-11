Brasil x Uruguai: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo das Eliminatórias

A partida é ainda um balizador do primeiro ano de trabalho de Dorival Júnior. Será a 14ª partida com seis vitórias, seis empates e uma derrota até aqui em um 2024 que começou esperançoso com vitória sobre a Inglaterra e empate com a Espanha e termina com uma sequência de sete pontos em nove nas últimas rodadas das eliminatórias. No meio do caminho, porém, teve uma Copa América decepcionante.