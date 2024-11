Briga entre moradores em situação de rua quase termina em tragédia na capital

Antônio Souza de Oliveira, de 52 anos, foi vítima de agressão física após brigar com outro homem em situação de rua na noite desta segunda-feira (4). O crime aconteceu nas proximidades de um posto de combustível na rua Floriano Peixoto, no bairro Dom Giocondo, conhecido popularmente como Papoco, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Antônio estava conversando com outro morador em situação de rua quando acabou se desentendendo com o “amigo” dele. Ambos se armaram com pernamancas e começaram a se agredir mutuamente. No final da briga, Antônio levou a pior, sendo atingido na cabeça por vários golpes, sofrendo um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) de natureza moderada, com um corte profundo na cabeça e uma fratura no crânio. Após a ação, o agressor fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Antônio ao pronto-socorro de Rio Branco em estado estável.

Policiais militares estiveram no local, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca do agressor, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.