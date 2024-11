Bruno Henrique pode ser preso? Entenda o caso do jogador

Supostamente, Bruno Henrique beneficiado apostadores ao tomar cartões no jogo entre Flamengo e Santos, em novembro de 2023. No jogo, ele levou um cartão amarelo. Porém, acabou reclamando com o árbitro sobre a decisão, o que fez com que a advertência virasse uma expulsão.

Na manhã desta terça-feira (5), mais de 50 policiais federais estão cumprindo 12 mandados de busca e apreensão cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves. No Rio, a operação atinge locais ligados ao Flamengo, como o CT Ninho do Urubu e a sede social do clube, além da casa do jogador, onde foram apreendidos seu celular e computador.

A investigação envolve Bruno Henrique, seus familiares — irmão, cunhada e prima — e amigos, todos ex-jogadores ou jogadores amadores de Belo Horizonte. Isso porque, a suspeita é de que eles tenham feito apostas de alto valor em um jogo em que Bruno Henrique poderia receber um cartão amarelo. O caso foi iniciado após um relatório da IBIA, uma entidade de integridade em apostas.

Até o momento, o Flamengo ainda não comentou a operação, e Bruno Henrique deve viajar para Belo Horizonte com o time para o jogo de quarta-feira (6) contra o Cruzeiro pelo Brasileirão.

Qual é o salário de Bruno Henrique?

Com a investigação em andamento, internautas começaram a questionar o salário de Bruno Henrique no Flamengo. De acordo com o jornalista Renato Maurício Prado, o salário do jogador de futebol é de R$ 2,5 milhões por mês. Aliás, o valor não considera os impostos.