Bruno Mars se despede do Brasil cantando funk em português: ‘Cadê as popozudas fazendo quadradinho?’

Foi bonito, foi… O cantor Bruno Mars se despediu da longa temporada no Brasil — entre outubro e novembro ele apresentou shows lotados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte — com um vídeo, publicado no Instagram, em que aparece cantando (e dançando) um funk em português. A letra inédita, e bem-humorada, diz: “Bruninho já chegou. Agora a festa é no Brasil. Cadê as popozudas fazendo quadradinho? Desce até o chão. Esse é o bonde do Brunão”.

“Muito obrigado, Brasil, pelos 15 shows incríveis”, agradeceu o americano de 39 anos, que esbanjou simpatia durante a estadia no país. Admirador da cultura brasileira, o artista se esbaldou na culinária do país e visitou pontos turísticos e regiões boêmias em sua passagem por solo tupiniquim. Em São Paulo, ele passou praticamente irreconhecível, num bar na Vila Madalena, pouco depois de desembarcar na cidade, no início de outubro. No botequim De Primeira, ele bebericou várias doses de cachaça e “bateu”, sem esforço, pelo menos uma dezena de petiscos diferentes.

Nas imagens, Bruno Mars aparece tatuando o desenho do Cristo Redentor no peito; dançando na rua de uma comunidade em Belo Horizonte; posando com um cachorro vira-lata caramelo, um dos símbolos do país; comendo pão de queijo… E rebolando, rebolando muito, muitíssimo.