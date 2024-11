Câmara de Sena Madureira divulga Concurso Público com 11 vagas

No estado do Acre, a Câmara Municipal de Sena Madureira anuncia a realização de um novo Concurso Público que tem por objetivo a contratação de profissionais com níveis fundamental, médio e superior.

As 11 oportunidades são para os cargos de Auxiliar Legislativo – Serviços Gerais (2 vagas); Auxiliar Legislativo – Vigia (4 vagas); Técnico Legislativo I – Administrativo (1 vaga); Técnico Legislativo II – Motorista (1 vaga); Técnico Legislativo III – Informática (1 vaga); Analista Legislativo – Administrativo (1 vaga); Analista Legislativo – Contabilidade (1 vaga).

Ao serem contratados, os profissionais contarão com a remuneração entre R$ $ 1.500,00 e R$ 3.960,00 por mês e a carga horária será de 30 a 40 horas semanais.

Os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, ter registro no respectivo conselho de classe, ter idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos que constam no edital.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 18 de novembro de 2024 até às 23h59 do dia 13 de dezembro de 2024, exclusivamente via internet por meio do site do Instituto Unique, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 a R$ 80,00.

No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova objetiva para todos, prevista para ser realizada no dia 19 de janeiro de 2025, além de prova de títulos.

O conteúdo programático será composto por questões de língua portuguesa, matemática, atualidades, informática, conhecimentos gerais e específicos.

O prazo de validade do Concurso Público será de dois anos, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Em nosso site você tem acesso ao edital e pode obter mais informações.

