Camelô é agredido com golpes de faca, tijolo e ripa e corre para pedir ajuda em lanchonete

O camelô Robson Silva dos Santos, 42 anos, foi agredido com golpes de faca, tijolo e ripa na noite deste domingo (3). O fato ocorreu no cruzamento das ruas 6 de Agosto e Dr. Pereira Passos, no bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Robson estava caminhando em via pública quando foi abordado por criminosos não identificados, que, em posse de ripas, uma faca e tijolos, começaram a agredi-lo. Os golpes de ripa atingiram a região das costas, ele foi esfaqueado uma vez no braço e recebeu várias tijoladas pelo corpo.

Mesmo sangrando muito, conseguiu correr e pedir ajuda aos funcionários de uma lanchonete próxima à caixa d’água da 6 de Agosto. Após a ação, os suspeitos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Robson recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada.