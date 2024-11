Câmera corporal flagra PMs fazendo racha e sofrendo acidente; veja

A câmera corporal de um policial militar flagrou o momento (veja abaixo) em que ele e outro agente disputam um racha em uma viatura da Polícia Militar (PM), enquanto estavam em serviço, no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na madrugada de 13 de julho deste ano, mas as imagens foram obtidas nesta quarta-feira (6/11) pelo Metrópoles.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) esclareceu que a conduta dos policiais foi apurada por meio de inquérito policial militar, já concluído e remetido à Justiça Militar. Como resultado, quatro agentes foram afastados do serviço operacional e acusados com base no artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Segundo a Polícia Militar, o inquérito foi concluído em 29 de agosto de 2024, com indícios da prática de crime pelos quatro policiais que compunham duas guarnições.

O Tribunal de Justiça Militar (TJM) constatou crimes incursos no artigo 280 do Código Penal Militar — violar regra de regulamento de trânsito — e no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro — participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística –, com agravantes do Código Penal Militar.

Então, foi proposto a três policiais militares um Processo Administrativo Exoneratório, por estarem no estágio probatório, e um Procedimento Administrativo Disciplinar ao quarto agente, por ser Soldado 1ª Classe. Esses processos podem levar às exonerações de seus cargos.

Na esfera civil, eles respondem a um processo indenizatório devido aos prejuízos causados a terceiros e ao patrimônio público, segundo a SSP. Além da viatura, foram danificados dois veículos de civis, de acordo com nota da Polícia Militar.

No vídeo, o agente que está no banco do motorista fala “Vamos apostar um racha?”, e acelera. Enquanto os dois carros apostam a corrida, o policial do banco do passageiro fala “Achei que ele estava acelerando junto”, e o motorista responde “Tá”, entre risadas. É possível ouvir sirenes no entorno. Então, o motorista perde o controle do volante e bate a viatura, destruindo a frente do veículo.

Veja:

A PM reforçou que os quatro policiais estão afastados de suas funções operacionais enquanto aguardam a decisão final.

“Há mais de 190 anos que a PMESP segue com sua missão de servir e proteger a sociedade, adotando ações de prevenção criminal com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população e de proporcionar segurança pública”, diz a nota.