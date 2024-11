Caminhonete colide com trator sem sinalização e deixa família ferida na BR-364 em Rio Branco

Um grave acidente foi registrado na BR-364 na noite desta terça-feira (26), nas proximidades da entrada da Cidade do Povo, em Rio Branco.

Uma caminhonete Chevrolet S10, de cor branca e placa KAE-4G92, carregada com abacaxis colidiu violentamente contra a traseira de um trator rolo compressor, pertencente à empresa LCM e a serviço do DNIT, que trafegava em baixa velocidade e sem sinalização na pista.

O impacto deixou a caminhonete completamente destruída, e a carga de abacaxis ficou espalhada pela pista. No veículo estavam Adenilson Rondon Leite, 45 anos, produtor rural e motorista da caminhonete; Pâmela Andreissa Rondon Rêgo, 31 anos; e uma criança de 6 anos.

Populares que passavam pela rodovia pararam para ajudar as vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Adenilson teve uma possível fratura no joelho esquerdo e um corte extenso na testa, com sangramento ativo.

Pâmela sofreu um trauma na região frontal e um corte profundo no joelho esquerdo. Já a criança apresentou trauma na face e uma possível fratura no braço direito. Todas as vítimas foram atendidas no local e encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco em ambulâncias de suporte avançado e básico. O estado de saúde das vítimas era estável.

O trator, que não sofreu danos, permaneceu no local do acidente. O motorista do rolo compressor não sofreu ferimentos e foi liberado após os procedimentos da perícia. Bombeiros também foram acionados para evitar riscos de incêndio, removendo a bateria da caminhonete e limpando a pista, que estava com óleo diesel derramado e os abacaxis espalhados.

A Polícia Rodoviária Federal esteve presente, organizando o tráfego e iniciando a apuração do ocorrido. Segundo as autoridades e testemunhas, a ausência de sinalização no trator foi determinante para a colisão, já que Adenilson, que trafegava no sentido Porto Velho/Rio Branco, não percebeu a presença do veículo à frente.

O produtor rural seguia para entregar a carga de abacaxis em um posto na cidade. O caso segue sob investigação.

Veja fotos: