Campeão da Copa do Brasil, Flamengo domina seleção do torneio com oito representantes

O perfil oficial da Copa do Brasil anunciou nesta quarta-feira, três dias depois da final, a seleção da competição. O campeão Flamengo dominou a escalação, com oito nomes. Além de sete jogadores, Filipe Luís foi eleito o melhor treinador, mesmo tendo comandado a equipe por apenas quatro partidas.

O time de destaques do torneio também conta com atletas do vice-campeão Atlético-MG, além dos semifinalistas Vasco e Corinthians. Chama atenção a presença de Gabigol, formando dupla de ataque com o artilheiro do torneio Vegetti — que marcou sete vezes. Apesar de decisivo no jogo de ida da decisão, com dois gols, o atacante rubro-negro só foi titular nas últimas quatro partidas.

Veja seleção da Copa do Brasil

Rossi (Flamengo) Wesley (Flamengo) Léo Ortiz (Flamengo) André Ramalho (Corinthians) Guilherme Arana (Atlético-MG) Pulgar (Flamengo) Gerson (Flamengo) Gustavo Scarpa (Atlético-MG) Arrascaeta (Flamengo) Gabigol (Flamengo) Vegetti (Vasco) Técnico: Filipe Luís (Flamengo)

Seleção da Copa do Brasil de 2024 — Foto: Divulgação Copa do Brasil

O predomínio rubro-negro na seleção da competição condiz com a grande campanha durante a competição. A equipe que foi comandada por Tite até as quartas de final, e por Filipe Luís dali adiante, obteve um aproveitamento de 83%, tendo sido derrotado em uma única oportunidade, contra o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque.

A quinta conquista da Copa do Brasil colocou o Flamengo na segunda posição, junto com o Cruzeiro, de clubes com mais títulos do torneio. O maior campeão é o Grêmio, com um troféu a mais.