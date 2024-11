Campeonato Estadual Sub-11 terá confrontos pelas semifinais

Serão disputadas nesta quarta, 27, a partir das 15 horas, no Florestão, as semifinais do Campeonato Estadual Sub-11. Furacão do Norte e Rei Artur decidem quem será o primeiro finalista e na segunda semifinal o Santa Cruz joga contra a Escolinha do Galvez.

Duelos sem favoritos

As equipes entram em campo para as semifinais e por isso os confrontos devem ser ainda mais equilibrados.

“Sabemos da qualidade do nosso adversário e por isso precisamos fazer uma partida sem erros”, afirmou o técnico do Furacão do Norte, Bruno Melo.