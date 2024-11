Candidato que rolou por baixo de portão em 1° dia de prova chega uma hora antes do fechamento dos portões

O candidato Gustavo Silvio da Silva Neves que rolou e foi ‘empurrado’ por baixo do portão segundo antes do fechamento total no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), chegou uma hora antes do fechamento dos portões para realizar o segundo dia do exame, em Cuiabá, neste domingo (10). O vídeo do jovem de 18 anos viralizou nas redes sociais do g1 e acumulou mais de 5 milhões de visualizações.