Capitão da PM apontado como líder de grupo criminoso se entrega após megaoperação

Francisco Bruno Almeida Furtado, capitão da Polícia Militar, líder de organização criminosa do Amazonas, se entregou às autoridades na divisa com o Acre, nesta sexta-feira (15). O homem foi levado até Boca do Acre e posteriormente transferido para Humaitá, ambas cidades do Amazonas.

O homem estava foragido desde quarta-feira (13), quando foi iniciada a Operação Joeira pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

A operação cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão, assim como bloqueio de valores que superam R$1 milhão. As investigações indicam crimes de associação criminosa, furto qualificado, falsidade ideológica, peculato e corrupção passiva. Práticas de “rachadinhas” também aconteciam nas corporações.