Duas capivaras foram flagradas acasalando nesta semana no lago da Universidade Federal do Acre (Ufac), no campus Rio Branco.

As cenas viralizam e o vídeo foi enviado ao ContilNet por alunos da instituição. “É o amor. Às vezes não importa o lugar, só a pessoa”, brincou um dos acadêmicos.

O lago da Ufac é conhecido por abrigar uma gama de animais nativos da fauna amazônica. Além das capivaras, no local é possível ver jacarés, peixes e garças, que compõe a biodiversidade do lugar.

VEJA: