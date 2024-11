Carol Castro revela nunca ter feito procedimentos estéticos: ‘Original de fábrica’

Na nova novela das seis da Globo, Garota do Momento, que estreia na próxima segunda, 4, Carol Castro (40) vive a mãe de Beatriz, mas após perder a memória é convencida de que sua filha é Bia. Ambas as personagens têm 18 anos na trama, enquanto as atrizes Duda Santos e Maisa têm, respectivamente, 23 e 22. Carol falou sobre interpretar uma mãe de mulheres quase adultas e comentou sua relação com beleza e estética na festa de lançamento da novela, na qual CARAS Brasil esteve presente.

“Completei 40 anos em um momento difícil, logo depois de lesionar o joelho e perder meu pai, então penso mais no curso da vida do que na idade. Quando essa personagem surgiu o ego ficou de lado, porque ela tem tantas nuances, tantas camadas, posso mostrar tanta potência, tanto trabalho. E antigamente era comum ser mãe jovem, então tento não pensar por esse lado”, diz, lembrando que a novela se passa em 1958. “E me sinto mais honrada de ser mãe de atrizes maravilhosas”.

Na vida real, Carol é mãe de Nina, de sete anos. “Ajuda muito você interpretar mãe quando já viveu a maternidade. No nosso trabalho a gente observa o tempo inteiro, vê coisas que podemos usar em algum lugar”, explica.

Beleza

Sobre o passar do tempo, a atriz diz encarar o tema com tranquilamente: “Respeito o tempo, sou uma das poucas da minha geração que nunca fez nada, tenho marquinhas, mas sempre fui muito medrosa, morro de medo de procedimentos. Em algum momento alguma coisa será feita, mas não fiz nada, sou original de fábrica. Tenho vontade de fazer, tinha planos de aos 40 dar um up, mas caiu por terra, meu foco é o joelho, meu bem estar, voltar a dançar até o chão, correr, surfar, e logo estarei de volta”.