Carro alugado para o G20 e roubado na Baixada é recuperado no Complexo do Chapadão

Também no sábado, por volta das 13h30, uma agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve seu carro particular roubado no Viaduto Prefeito Negrão de Lima, em Madureira, na Zona Norte do Rio.

Em Madureira, bandidos renderam a policial que dirigia um carro da marca Fiat/Foto: Arquivo pessoal