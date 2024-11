Carro atinge bicicleta e deixa idoso ferido em rodovia no interior do Acre

O idoso e ciclista Manoel Martins de Lima, 63 anos, ficou ferido na tarde desta sexta-feira (22), no km 29 da rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, em Porto Acre.

De acordo com testemunhas, Manoel trafegava de bicicleta no sentido Rio Branco–Porto Acre quando, inesperadamente, o motorista de um carro modelo Fiat Strada, de cor prata, colidiu na traseira da bicicleta.

Com o impacto, o idoso foi arremessado ao asfalto, sofreu um corte no couro cabeludo, machucou a região do peito e teve escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica do município foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam o idoso ao pronto-socorro de Rio Branco. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde é considerado estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para que os trabalhos da perícia fossem realizados.