A casa de Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, mais conhecido como Tiü França, o homem que se explodiu em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) na quarta-feira (13/11), pegou fogo neste domingo (17/11). A residência fica localizada no bairro Budag, em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí de Santa Catarina.

De acordo com a ocorrência do Corpo de Bombeiros, ao qual o Metrópoles teve acesso, o incêndio tomou parcialmente a residência, de 50 metros quadrados. Segundo informações preliminares, a ex-mulher teria ateado fogo na casa e nela mesmo para tentar suicídio. O Corpo de Bombeiros confirmou que uma pessoa, do sexo feminino, foi retirada do interior da residência por populares. Ela apresentava queimaduras de 1⁰, 2⁰ e 3⁰ graus em 100% do corpo. A mulher foi atendida, estabilizada e conduzida ao pronto-socorro do hospital regional. Veja o vídeo: