Casal convida jovens para relação íntima e é detido após confusão

Um casal convidou duas jovens que estavam em um bar de Aparecida de Goiânia para uma relação sexual na segunda-feira (11), mas a situação terminou em confusão. Segundo relato das jovens, elas estavam no local quando um homem de 23 anos e sua companheira, de 30, as convidaram para ir até a residência deles com a intenção de terem intimidades.

As jovens aceitaram a proposta e foram para a casa deles. No entanto, ao chegarem no local, perceberam a presença de uma câmera no quarto e, indignadas com a situação, retiraram o dispositivo, pois não tinham combinado ou autorizado nenhuma gravação.

Elas contaram que o casal achou ruim elas terem retirado a câmera e a discussão se transformou em luta corporal. Terceiros que escutaram a confusão acionaram a Polícia Militar (PM), que foi até o local onde as jovens estavam e ouviu a versão delas. Elas também contaram que os suspeitos haviam furtado seus celulares.

Diante disso, todos foram levados para exame de corpo de delito e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.