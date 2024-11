Um casal dirigindo uma moto colidiu com um caminhão na estrada do Gama, no município de Guajará. O acidente, que aconteceu na noite da última quinta-feira (31), deixou o homem e a mulher em estado grave.

As causas do acidente estão sendo investigadas, segundo o Juruá24horas.

O casal foi levado para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O homem, que ainda não teve seu nome divulgado, está na UTI, enquanto a mulher, também sem identificação, está em estado grave com diversas fraturas.