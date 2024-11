Caso Minerato: Rapper nega vantagens em vazamento de áudios racistas e aciona advogados

O rapper Kt Gomez, que teve vazados áudios de uma conversa vazada com Ana Paula Minerato, agora ex-musa da Gaviões da Fiel, na madrugada de segunda-feira (25), com ofensas racistas atribuídas à modelo, voltou a se manifestar sobre o caso. Mais cedo, ele falou do assunto, quando Ana Paula o questiona por ter ficado com Ananda, cantora do grupo Melanina Carioca.