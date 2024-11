Ceará expõe término de Mirella Santos com Latino: “Era união estável”

Casado com Mirella Santos desde 2012, Wellington Muniz, o Ceará, deu detalhes do término da esposa com o ex, Latino. Os dois ficaram juntos por quase sete anos e, logo após a separação, a ex-bailarina do Faustão conheceu o humorista, com quem tem uma filha, Valentina, de 10 anos.

“A Mirella já sabia que eu seria o cara dela. Saiu na mídia que o Latino terminou com ela pelo antigo Twitter [que agora é X], por redes sociais. Sempre que ele terminava, ela pedia pra voltar. Mas, nesse dia, ele terminou e ela não pediu pra voltar”, começou a explicar.

Ceará continuou: “A Mirella contou pra mim que ela estava fazendo um ensaio e eu conhecia a Mirella como todo mundo conhecia. Aí a assessora dele era a mesma dela, era união estável. A Mirella contou, muito íntimo isso, mas vou contar. Um amigo da Mirella foi lá e falou: ‘Mirella, senta pra você não cair. O Latino acabou de colocar uma nota no Twitter separando de você’”.

O comediante revelou que um tempo depois, encontrou com a atual mulher em um evento. “Vinte dias depois que ele terminou com ela, ela foi ao aniversário de 30 anos da Sabrina Sato. Uma festa chique pra caramba, só alta sociedade, os mais famosos da época estavam lá. Eu estava solteiro, era pra chegar no aniversário umas 22h, mas como eu estava na farra, cheguei 2h30 da manhã”, relembrou.

Ceará contou que Mirella afirmou que a união foi coisa do destino: “Nesse dia a Mirella sentiu, fala que era coisa espiritual e eu não sabia. Mirella tinha ido mais cedo pra festa e a mãe da Sabrina, dona Kika, do nada disse: ‘oh, Mirella, você é tão linda, maravilhosa, solteira há um tempo. Você e o Ceará combinam pra caramba’. E Mirella achou que era alguma coisa falando em seu ouvido, porque encontrei um melhor amigo meu, que não tinha contato nenhum com dona Kika, e ele falou pra esposa dele que ‘Mirella e Ceará combinam muito’”.

Por fim, Wellignton Muniz falou que, desde o primeiro beijo, nunca mais ficaram longe um do outro. Depois do aniversário de Sabrina Sato, eles foram para uma boate, onde o romance começou:

“Quando vi a Mirella, começamos a conversar, não encostei nela, com maior respeito. Senti uma coisa legal. Fomos a uma casa noturna e aí ela falou: ‘hoje a gente vai ficar junto’. E lá, na Love Story [em São Paulo], a gente deu o primeiro beijo e nunca mais se largou”, concluiu para o podcast de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.