Nesta terça-feira (19/11), Boston Celtics (12-3) e Cleveland Cavaliers (15-1) realizaram um dos duelos mais aguardados deste início de temporada da NBA. Em um TD Garden lotado e pulsante, os Celtics conseguiram administrar a vantagem conseguida no primeiro tempo e acabaram com a invencibilidade dos Cavaliers. O jogo foi válido pela NBA Cup, e terminou com o placar de 120 a 117.

Boston viveu um dia quase impecável nas bolas de três pontos. Foram 22 arremessos convertidos em 41 tentativas, com um aproveitamento incrível de 53,7% no quesito. Além disso, venceu a batalha dos rebotes (42 a 41) e das assistências (32 a 30). Cleveland, por sua vez, foi muito bem no garrafão, com 60 pontos marcados contra 36. Contudo, teve apenas 34,5% de aproveitamento no perímetro em seu primeiro revés na campanha. Jayson Tatum foi o nome da noite, com 33 pontos, 12 rebotes, sete assistências e 6-10 nos arremessos de três. Jogando 32 minutos, o veterano Al Horford teve 20 pontos, sete rebotes e três tocos. Derrick White terminou com 19 pontos, seis rebotes e cinco assistências, enquanto Jaylen Brown marcou 17 pontos e oito assistências. Jrue Holiday e Payton Pritchard anotaram 11 e 13 pontos, respectivamente. Leia a reportagem completa em The Playoffs.