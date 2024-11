China: ataque de ex-aluno em escola deixa 8 mortos e 17 feridos no leste do país

Um ataque a faca, neste sábado, deixou oito mortos e 17 feridos em uma escola profissional no leste da China. De acordo com a polícia local, o massacre foi realizado por um ex-aluno da unidade de ensino, abalado por ter sido reprovado nos exames. O crime aconteceu no final da tarde, no Instituto Profissional de Arte e Tecnologia de Wuxi, localizado na província de Jiangsu, informaram as autoridades da cidade de Yixing, onde ocorreu a tragédia.