Clube de Desbravadores realiza ação solidária no Dia de Finados: “Levar palavra de esperança”

Em meio ao luto e às lembranças do Dia de Finados, uma ação de solidariedade trouxe esperança e conforto aos visitantes do cemitério São João Batista, em Rio Branco, neste sábado (2). O Clube de Desbravadores, ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia, reuniu voluntários para oferecer palavras de apoio, orações e mensagens de fé aos que foram homenagear seus entes queridos.

Kelly Corrêa Pontes, diretora do clube, explica que essa ação faz parte de uma tradição da igreja e tem como principal objetivo levar uma mensagem de amor e esperança aos que passam por um momento de perda.

“Todo ano, nós, toda a igreja, temos esse trabalho de levar mensagem de esperança àqueles que perderam seus entes queridos. E nós, como Clube de Desbravadores, também fazemos essa missão. Trazemos os meninos, livros, mensagens, oferecemos conforto às pessoas, momentos de oração, para que, se elas se sentirem à vontade, possam sentir o amor de Deus”, explicou Kelly.

Com mais de 20 anos de atividades, o Clube de Desbravadores de Rio Branco é conhecido por suas ações solidárias e pelo foco no desenvolvimento espiritual e social de seus membros. O Dia de Finados é uma das datas em que o clube se mobiliza para impactar a comunidade de forma positiva.

“Nosso objetivo maior é trazer o amor de Deus àqueles que perderam os seus entes queridos e também levar uma mensagem de esperança. Essa ação já acontece há bastante tempo, desde que a igreja foi fundada”, destacou Pontes.