CNU: nota final da prova objetiva divulgada novamente; veja

Foram divulgadas neste 25 de novembro as notas finais das provas objetivas referentes ao Concurso Nacional Unificado (CNU)! O resultado foi republicado após acordo com o Ministério Público Federal na esfera judicial para inclusão de candidatos anteriormente eliminados.

As notas finais das provas objetivas podem ser consultadas de forma individual no site da Fundação Cesgranrio, organizadora do certame. O documento detalha a nota do candidato para cada um dos cargos inscritos.

O candidato deverá realizar login com CPF e senha e, logo após, clicar em “Área do Candidato” e “Resultados e Convocações”.

Confira como aparece na área do candidato:

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A ÁREA DO CANDIDATO!

Após acordo entre o MGI e o Ministério Público Federal, 32.260 candidatos foram reintegrados e poderão ter suas provas discursivas corrigidas e seguirem nas demais etapas do certame. Dessa forma, o candidato precisa verificar na área do candidato se foi convocado para o envio dos títulos, a ser realizado nos dias 4 e 5 de dezembro.

Desse total, apenas 4.325 são candidatos (13,4% do total) fazem parte do grupo popularmente chamado “sem bolinha”, que tiveram a possibilidade de identificação do tipo prova no cartão-reposta mesmo não tendo preenchido o tipo de prova ou escrito a frase de segurança. A maior parte, 27.935 candidatos, concorrem às vagas para pessoas negras, se encaixando em uma das medidas firmadas no acordo.

Por fim, o resultado final do certame deve ser divulgado apenas em 11 de fevereiro de 2025, após a realização de todas as etapas para os candidatos reintegrados.

Novo cronograma do CNU

Um novo cronograma para o Concurso Nacional Unificado (CNU) foi divulgado no último 21 de novembro, considerando as etapas que deverão ser realizadas pelos candidatos reintegrados.

Veja como fica o novo cronograma do CNU:

Etapa Data Divulgação dos resultados das provas objetivas para os candidatos incluídos 25 de novembro de 2024 Envio de títulos 4 e 5 de dezembro de 2024 Análise de títulos 6 de dezembro de 2024 até 10 de janeiro de 2025 Divulgação das notas preliminares das provas discursivas e redações 09 de dezembro de 2024 Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas das provas discursiva e redações 9 e 10 de dezembro de 2024 Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas das provas discursivas e redações 20 de dezembro de 2024 Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros 23 de dezembro de 2024 Perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência 6 a 10 de janeiro de 2024 Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas 11 e 12 de janeiro Resultado preliminar da avaliação de títulos. 15 de janeiro de 2025 Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos. 15 e 16 de janeiro de 2025 Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência 17 de janeiro de 2025 Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência 17 e 18 de janeiro Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da avaliação de títulos 11 de fevereiro Previsão de divulgação dos resultados finais 11 de fevereiro