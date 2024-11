Com abertura pontualmente às 10h, candidatos do Enem em Rio Branco entram em locais de prova

Os portões dos locais de prova do Enem 2024 abriram pontualmente às 10h neste domingo (3), em Rio Branco. Em uma faculdade particular, centenas de candidatos chegaram cedo para procurar suas salas.

No Acre, mais de 26 mil pessoas farão exame, que neste primeiro dia terá questões de Linguagens, Ciências Humanas e redação.

Todos os 9.082 estudantes concluintes do ensino médio na rede pública do estado do Acre se inscreveram no exame, segundo a Secretaria de Estado de Educação (SEE(.

Veja o momento da abertura dos portões: