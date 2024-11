Com cartazes, grupo de jovens evangélicos leva palavra de apoio a candidatos do Enem em Rio Branco

O Grupo de Jovens Somos Um, da Catedral Batista do Bosque, realizou uma ação de apoio aos candidatos que farão o Enem neste domingo (3).

Com cartazes e frases motivacionais, a equipe se posicionou no portão de uma faculdade particular de Rio Branco. Além disso, levou canetas, água, e conversou com alguns candidatos.

O pastor Fábio Marques, responsável pelo grupo, reforçou o intuito da ação realizada.

“Hoje a gente parou para trazer uma palavra de motivação, de carinho, amor e segurança. Pois a gente entende que para muitos jovens esse momento é decisivo. Então estamos aqui oferecendo uma oração, caneta, água, pois sabemos que alguns esquecem”, disse.

Neste ano, mais de 26 mil candidatos farão o exame em Rio Branco, destes, 34% são alunos da rede pública de ensino, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SEE).