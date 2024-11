Com chegada de onda polar, Friale diz que Rio Branco é a capital mais fria do Norte e Nordeste

A capital acreana, Rio Branco, registrou 23ºC na tarde desta quarta-feira (13). Uma onda polar que chegou na madrugada desta quarta-feira causou a queda na temperatura e as chuvas intensas.

O pesquisador Davi Friale anunciou, nas redes sociais, que Rio Branco é a capital mais fria da região Norte e Nordeste.

Nas primeiras horas desta quarta-feira (13), chegou uma onda polar que diminuiu a temperatura, principalmente em Rio Branco, Brasiléia e demais municípios

O pesquisador disse ainda que a temperatura vai cair cerca de 10ºC em relação aos dias anteriores, cujas máximas ficaram em torno de 34ºC. “Assim, nesta quarta-feira, a maior temperatura, durante o dia, em Rio Branco e Brasileia, deve ficar abaixo de 26ºC, podendo até ficar inferior a 23ºC, em alguns municípios”, explicou.

Com a chegada da onda polar, as condições atmosféricas ficam altamente favoráveis à ocorrência de chuvas intensas a partir de terça-feira. do leste e do sul do estado.