Com drags queens e artistas acreanos, Semana da Diversidade anuncia programação completa

A Associação dos Homossexuais do Acre anunciou as primeiras atrações da Semana da Diversidade, que será realizada de 26 de novembro a 1º de dezembro deste ano.

Entre os nomes confirmados estão as drag queens Samara Rios e Karoline Absinto, o escritor Leonardo Lani, a banda The Roxy e o cantor acreano Ferdiney Rios. O evento culminará no domingo, dia 1º de dezembro, com a tradicional Parada do Orgulho LGBTQIAP+.

Este ano, a Parada está no centro de uma polêmica devido a um projeto de lei do vereador João Marcos Luz (PL), que busca proibir a participação de menores de idade no evento. Embora a proposta tenha avançado na Câmara Municipal, a Procuradoria da Câmara recomendou sua rejeição, considerando-a inconstitucional.

A programação anual da Semana da Diversidade inclui palestras sobre o respeito à diversidade sexual e a assinatura de parcerias com instituições públicas e privadas, encerrando-se com a Parada do Orgulho LGBTQIAP+, que percorre as ruas da capital acreana.