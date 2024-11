Com fogão a lenha, radialista faz vídeo mostrando simplicidade de casa e a vida no interior

O radialista J. Cavalcante compartilhou um vídeo em que mostra a simplicidade da vida do acreano no campo. Nas imagens é possível ver o comunicador fazendo um pequeno tour pela casa.

O fogão de barro batido, com fogo alimentado a base de madeira seca, aquece a água para se fazer o café de modo tradicional, ainda com o coador de pano. Cavalcante mostra ainda as bananas colhidas ainda em grandes cachos verdes.

“Olha só, fartura meu irmão aqui. Tem banana maçã, banana prata, banana roxa. Uma produção bacana aqui”, diz Cavalcante.

O radialista ainda mostra durante sua visita o ninho da galinha, as panelas da casa postas no armário, a prancha usada para fazer peças de borracha e até os animais do local.

“Olha que vida, bom demais né. Interior é assim, tudo na tranquilidade”, enfatiza ele.

