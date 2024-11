Governo do Acre discute com parceiros ajustes finais para a reinauguração do Estádio Arena da Floresta

A revitalização do Estádio Arena da Floresta está em sua reta final, e para discutir os últimos ajustes, foi realizado uma reunião na manhã desta segunda-feira (11), com a gestão e grupo parceiros. A entrega do espaço, que promete ser uma grande festa, está programada para o dia 24 deste mês.

O encontro ocorreu com representantes da Casa Civil, Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran), Secretaria de Obras do Município, e Secretaria de Estado de Educação (SEE).

A reforma no Estádio conta investimentos de R$ 4,5 milhões do governo estadual. O estádio passou por uma série de melhorias, visando atender às exigências de segurança e acessibilidade estabelecidas pelo Ministério do Esporte e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com capacidade para 13.784 pessoas, o estádio foi totalmente revitalizado, criando um ambiente moderno e seguro para receber grandes eventos esportivos.

Segundo o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni, a reunião foi uma orientação do governador Gladson Cameli, com o objetivo de verificar os últimos detalhes para a partida que ocorrerá na data de lançamento, com a equipe do Flamengo.

“Hoje nós fizemos um check list aqui, junto com o pessoal da Prefeitura de Rio Branco, para que esses últimos detalhes possam ser dirimidos e resolvidos o quanto antes. Nós temos aí já esse planejamento, então, nós estamos saindo e vamos fazer uma visita à prefeitura para tratar das questões finais”, destacou.

Nas redes sociais, a página do governo do Acre fez uma publicação perguntando para as pessoas sobre a emoção na espera da reinauguração. “Todos prontos para reinaugurar a Arena da Floresta com o Flamengo?”, afirma.